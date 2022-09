Roger Schmidt espera Maccabi Haifa "perigoso". Draxler está convocado

Roger Schmidt © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Tiago Santos 05 Setembro, 2022 • 15:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Julian Draxler vai estar no jogo de amanhã do Benfica - a estreia na Liga dos Campeões - mas não vai ser titular.

O técnico Roger Schmidt garante que o internacional alemão ainda precisa de tempo para treinar, mas amanhã pode entrar no decorrer da partida com o Maccabi Haifa

"Estamos muito felizes por ter Draxler na equipa, mas também sabemos que ele precisa de algumas semanas para se preparar, para conhecer os companheiros e equipa... e depois para ter a confiança de volta. Mas também sabemos que é muito experiente, um jogador internacional. Está na equipa para amanhã, e por isso está preparado para jogar, não de início, mas é possível que faça alguns minutos. O mesmo com John Antony Brooks. Eles precisam de treinar, mas também de somar alguns minutos. Esta é a melhor forma."

O treinador do Benfica avisa: os jogadores encarnados têm de estar preparados para o jogo de amanhã porque o Maccabi Haifa já provou que tem qualidade.

"Se olharmos para os resultados do nosso adversário vemos que foram campeões na última temporada em Israel. Mas também venceram o campeão da Grécia, o campeão do Chipre, o campeão da Sérvia. Têm muita qualidade, em especial na frente, têm jogadores perigosos, bons na finalização, com capacidade física. Merecem jogar a Liga dos Campeões. Na última temporada defrontei uma equipa israelita, sei que são muito emocionais no jogo e também que ficam muito motivados. Há que estar preparados para o jogo".

Roger Schmidt que garante ainda que confia no departamento médico das águias. O Benfica contratou o central João Vítor este verão ao Corinthians, mas o jogador ainda não jogou.

Está lesionado desde o primeiro dia de águia ao peito.

"Se tem alguma experiência no futebol compreenderá que por vezes não é fácil lidar com algumas lesões. Preparar os jogadores... Sabemos que toda a gente na equipa está a tentar fazer as coisas da melhor forma e trazer de volta os três centrais brasileiros da nossa equipa o mais cedo possível."

O treinador do Benfica explica ainda que não sabe se André Almeida vai continuar ao serviço das águias ou rescindir contrato, as próximas semanas são decisivas. "Vamos ver, foi sempre uma discussão se ele saia ou não. Sei o que André almeida fez pelo Benfica, ainda não está decidido se fica. Algo que há que ver nas próximas semanas. O que posso dizer é que o André está sempre muito concentrado nos treinos. Vamos tentar gerir esta situação de uma forma positiva e logo vemos o que acontece", explica, sobre um dos capitães de equipa.

Benfica e Maccabi Haifa medem forças amanhã às 8 da noite na jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões. Terá transmissão em direto na TSF.