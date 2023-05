"Rui Costa é uma das razões pelas quais estou aqui"

Roger Schmidt © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Roger Schmidt fala agora aos jornalistas, menos de 24 horas depois do Benfica se sagrar campeão nacional de futebol.

Questionado pela TSF sobre a continuidade de Otamendi no Benfica, Roger Schmidt fala de um "grande capitão" com "imensa experiência" e que fez uma "temporada extraordinária".

"Antes do Natal começámos a falar com ele, mas ele quis esperar até ao final da temporada. A temporada chegou ao fim, fizemos tudo para o manter como capitão na próxima temporada", afirmou, sublinhando: "Espero que ele fique no Benfica."

O treinador reconheceu também que João Neves teve um papel crucial para que o Benfica pudesse ser campeão depois da saída de Enzo para o Chelsea e revelou que o argentino o felicitou pelo campeonato.

Sobre a sua própria renovação, Schmidt confessou que, quando renovou com o clube, ainda não se sentia campeão, mas já considerava que tinha qualidade para o Benfica.

"Era essa a minha atitude. Demonstraram essa confiança em mim e eu comecei a pensar nisso. Para mim é uma grande honra fazer parte do Benfica. Foi por isso que, convictamente, assinei", lembrou Roger Schmidt.

Confrontado com a opinião de Sérgio Conceição, que continua a defender que o FC Porto foi a melhor equipa da I Liga esta temporada, Schmidt diz apenas que é a "opinião dele" e que não viu todos os jogos dos dragões.

"No final, depois de 34 jornadas, somos a equipa que marcou mais golos e sofreu menos", sublinhou o treinador do Benfica.

Entre a família, o filho de Roger Schmidt revelou que a família tem uma ligação especial ao Benfica. Algo com que o treinador concorda, acrescentando que o futebol sempre fez parte da vida da família.

"Os meus filhos também gostam muito de futebol, mas o Benfica é, claro, um clube especial. O ambiente, o apoio. É tudo muito especial e o que o meu filho está a dizer é que nos sentimos muito bem-vindos em Lisboa e no Benfica", confessou o técnico encarnado.

Com os olhos postos já na próxima época, Roger Schmidt salienta que, apesar de a equipa tentar dar o máximo para ganhar o título, vai também estar focada "nas outras taças e Liga dos Campeões". Durante esta temporada, o técnico reconhece que a equipa perdeu "alguns pontos", mas soube manter o foco.

"Não tivemos assim tantos momentos na época onde a dinâmica tivesse mudado. Permanecemos sempre fiéis ao nosso nível elevado e isso só foi possível porque estávamos sempre focados num jogo de cada vez. Quando perdemos alguns pontos era muito importante ter foco novamente para conseguir demonstrar que estávamos à altura da pressão. Na segunda parte da época era crucial avançar", defendeu o alemão.

Questionado sobre o que terá de mudar no campeonato português para que se torne ainda mais competitivos, o treinador salientou que há sempre diferenças de país para país, mas que a qualidade do futebol português é "muito positiva".

"As equipas portuguesas no futebol internacional são irrepreensíveis. O Sporting às vezes não estava na melhor fase da época, mas conseguiu ganhar noutras ocasiões a equipas grandes. Esta discussão acontece também na Alemanha e Holanda. Na minha opinião a qualidade do futebol em Portugal é muito positiva. Há muitas equipas ao mesmo nível elevado, por isso é que é tão difícil chegar a campeão", recordou.

"Rui Costa é uma das razões pelas quais estou aqui"

O treinador do Benfica confessou que o presidente Rui Costa é uma das razões pelas quais está no clube.

"Quando se começou a falar de que me tornasse treinador do Benfica, ele foi sempre muito positivo, com uma paixão por este clube desde o primeiro segundo. Unimo-nos desde a primeira altura. Ele não é apenas o presidente, é um membro de todas as equipas do Benfica, está sempre na altura certa, a intervir em nome dos jogadores e da equipa. Traz muita confiança a todos os que estão à sua volta. Merecia chegar a campeão esta época", contou Roger Schmidt.

Num momento em que o Benfica precisa de um jogador para o lado esquerdo e muito se fala da contratação de Milos Kerkez, o técnico afirmou apenas que há muitos jogadores a considerar para esse lugar.

"Claro que o conheço, é minha obrigação conhecer o mercado. É uma opção, mas não posso comentar mais", disse o treinador do Benfica.

Durante toda a época, o seu objetivo sempre foi "encontrar o melhor 11" para começar cada jogo.

"Claro que se eles se cansarem temos de pensar em substituição e mudanças. Há que manter esse vínculo. É importante sentirem que jogam bem, mas também é preciso sempre mudar alguma coisa. Gosto de manter os jogadores no campo se se estão a dar bem, mas esta época também tivemos muitas lesões. O departamento médico também fez um trabalho muito bom, os jogadores conseguiram recuperar. No final da época houve um jogador que teve uma grande lesão, o Gonçalo, mas esteve sempre capaz de ser resiliente", elogiou o técnico encarnado.

Questionado sobre a continuidade de Gonçalo Ramos, Schmidt disse esperar que o internacional português fique no clube.

"É suficientemente jovem para ficar mais um ano no Benfica. Vamos ver. Poderá ser possível mantê-lo, mas no final tudo depende dele", afirmou o alemão.

O Benfica sagrou-se no sábado campeão nacional de futebol pela 38.ª vez na história. As águias venceram o Santa Clara na última ronda por 3-0 e somaram 87 pontos no campeonato.