Roger Schmidt promete apostar na formação e quer atitude em campo

O novo treinador do Benfica, Roger Schmidt, assinou um contrato para as próximas duas temporadas © Lusa

Por Guilherme de Sousa 25 Maio, 2022 • 18:44

O novo treinador do Benfica, Roger Schmidt, já conheceu o centro de estágios do clube encarnado, no Seixal. Em declarações à BTV, o técnico alemão promete apostar na formação.

"O Benfica esteve muito bem na formação no passado, venceram a Youth League este ano e isso mostra que o trabalho no Benfica Campus é bom. Estou interessado nos jovens jogadores e no seu desenvolvimento. É sempre muito bom que os clubes tenham jogadores da formação na primeira equipa. Dão sempre alguma nova energia e são atletas identificados com o clube", elogiou.

É sempre muito bom que os clubes tenham jogadores da formação na primeira equipa

Para já, Roger Schmidt não revela a estratégia de jogo que vai implementar na Luz, mas deixa um aviso aos atletas encarnados: é preciso atitude.

"Não é dia de anunciar a forma de jogar, a nossa ideia. Quando começar a pré-temporada, quando falar com os meus jogadores, vou explicar aquilo que considero importante para a nossa forma de atuar, até porque também é importante a atitude em campo", alertou.