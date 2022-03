Roger Schmidt visto pelo avançado que com ele apontou 102 golos

Jonathan Soriano apontou 102 golos em 109 jogos quando foi orientado por Roger Schmidt © By Werner100359 - Own work, CC BY-SA 4.0

Não há nada que um avançado possa agradecer mais a um treinador do que a proximidade que o técnico lhe dá à baliza adversária. O antigo ponta de lança catalão Jonathan Soriano deve a Roger Schmidt um contributo importante para uma carreira cheia de golos. Orientado pelo alemão, Soriano apontou 102 golos em 109 jogos, entre Red Bull Salzburg e Beijing Guoan, na liga chinesa. Estava sempre perto da baliza, até quando defendia.

"As equipas de Roger [Schmidt] são muito ofensivas. Ele pedia-me sobretudo para estar muito próximo da área adversária. Com ele, um avançado tem de estar perto da baliza", explica o antigo goleador. A expressão ofensiva do futebol do alemão não se concretiza apenas na presença massiva de jogadores no apoio ao ataque. Há na pressão exercida logo após a perda de bola em zonas adiantadas, uma arma importante.

A pressão exige trabalho e preparação. "O que procura é um futebol muito atrativo, com muita intensidade. Os treinos são um exemplo do que acontece ao fim de semana porque promove sessões de trabalho muito intensas, sempre pensadas para o que vai acontecer no jogo. E por isso os jogadores chegam aos encontros com muito ritmo", explica Soriano.

Mas é a relação pessoal de Schmidt com os jogadores que Jonathan Soriano destaca. "Para mim, à parte de ser um grande treinador ou de ter uma filosofia muito interessante, o melhor que tem Roger Schmidt é a relação com os jogadores. É um treinador muito próximo, que gosta de falar com os atletas, não só de futebol, mas sobre a vida. Tive a felicidade de coincidir com ele na altura do nascimento da minha filha. Recordo-me que me ligava com frequência, que se preocupava em ajudar-me com a minha vida privada."

"O Benfica é um grande clube, mas precisa de um treinador como Roger para lhe dar a motivação e intensidade de que precisa", considera Jonathan Soriano.

O antigo avançado acredita que Roger Schmidt está destinado a um patamar diferente na carreira. "Não tenho dúvidas, só estranho que não tenha alcançado já um nível superior, é um grande técnico", sustenta o antigo goleador.