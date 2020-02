Rogério Alves rejeita pedido de Assembleia Geral destitutiva no Sporting

Rogério Alves é presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting © Carlos Manuel Martins / Global Imagens

Por Rui Polónio 11 Fevereiro, 2020 • 12:58

O pedido do movimento "Dar Futuro ao Sporting" foi rejeitado por unanimidade, o anúncio foi feito pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Rogério Alves.

A MAG diz que a decisão "fundamenta-se em irregularidades formais". No pedido de reunião magna extraordinário, o movimento invoca justa causa para a destituição dos órgãos sociais. No entanto, Rogério Alves entende que "que os factos constantes do requerimento não integrariam o conceito de justa causa". O presidente da MAG, diz que num requerimento deste género

uma justa causa devia apontar a violações graves aos estatutos do clube, o que não aconteceu.

No último fim de semana, a contestação ao presidente do Sporting subiu de tom. Milhares de adeptos manifestaram-se junto ao pavilhão João Rocha, por altura do dérbi de futsal entre Sporting e Benfica.

Na segunda-feira, Varandas reafirmou, na TVI, que se mantém determinado e que a direção a que preside não se demite.