Roland Garros: Borges está a um triunfo do quadro principal na estreia em 'Grand Slams'

Nuno Borges © EPA

Por Lusa 18 Maio, 2022 • 12:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nuno Borges prosseguiu esta quarta-feira a sua estreia vitoriosa em torneios do Grand Slams, com um triunfo em três sets frente ao tenista brasileiro Felipe Meligeni Rodrigues Alves na segunda ronda do qualifying de Roland Garros.

O número dois nacional e 126.º jogador mundial protagonizou uma reviravolta diante do brasileiro, impondo-se por 6-7 (5-7), 7-6 (7-3) e 6-2, em duas horas e 13 minutos, para avançar para a terceira e última ronda da fase de qualificação do 'major' parisiense.

Depois de perder o primeiro set para o 190.º tenista do ranking ATP num equilibrado tie-break, Borges entrou mal no segundo parcial, sendo quebrado logo no primeiro jogo, mas não desmoralizou, conseguindo o 'contra-break' logo de seguida.

O segundo set haveria de ser decidido no tie-break, que pendeu para o lado do maiato de 25 anos. Moralizado, o português quebrou o serviço de Felipe Meligeni Rodrigues Alves por duas vezes no terceiro parcial, que venceu facilmente por 6-2, fechando o encontro no primeiro match-point de que dispôs.

Borges, 20.º cabeça de série da fase de qualificação do segundo Grand Slam da temporada, tem agora o húngaro Zsombor Piros (189.º) como derradeiro obstáculo à entrada no quadro principal de Roland Garros.