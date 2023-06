Roland Garros. Su-Wei Hsieh e Xinyu Wang conquistam título feminino de pares

Su-Wei Hsieh e Xinyu Wang © Mohammed Badra/EPA

Su-Wei Hsieh, de Taiwan, e a chinesa Xinyu Wang venceram o título feminino de pares de Roland Garros, após derrotarem a canadiana Leylah Fernandez e a norte-americana Taylor Townsend, em três parciais.

Na final do segundo 'major' da temporada, a dupla asiática precisou de duas horas e 12 minutos para superar as décimas cabeças de série, por 1-6, 7-6 (7-5) e 6-1, naquele que foi o segundo torneio que jogaram juntas, depois de Estrasburgo no mês passado.

Para Hsieh, antiga número um mundial, é o quinto troféu em Grand Slams na carreira, o segundo em Roland Garros, num total de 31 títulos em pares, enquanto Wang venceu o primeiro 'major', em três participações.