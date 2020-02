Rolando assina pelo Sporting de Braga por duas épocas e meia

O defesa central passou pelo FC Porto © scbraga.pt

O defesa internacional português Rolando assinou contrato com o Sporting de Braga por duas épocas e meia, até ao final de 2021/22, anunciou o clube minhoto, terceiro classificado da I Liga de futebol.

O jogador, que já tinha sido alvo do interesse dos 'arsenalistas' em julho de 2019, estava sem clube, pelo que pôde ser inscrito mesmo após o fecho do mercado de transferências e já é opção para o resto da presente temporada para o técnico Rúben Amorim, de quem foi colega no Belenenses durante várias épocas.

Como sénior, Rolando, de 34 anos, jogou no Belenenses, FC Porto, nos italianos do Nápoles e do Inter de Milão, e nos belgas do Anderlecht, todos por empréstimo dos 'dragões'.

Já desvinculado dos portistas, alinhou durante quatro temporadas nos franceses do Marselha, clube pelo qual disputou o último jogo oficial, há cerca de um ano.

O veterano jogador, de origem cabo-verdiana, representou 21 vezes a seleção portuguesa, tendo marcado presença no Campeonato do Mundo de 2010, no qual não chegou a ser utilizado, e no Campeonato da Europa de 2012.