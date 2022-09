Rolando e os conselhos a David Carmo, o Futebol Clube do Porto e a "surpresa" SC Braga

Rolando © Henriques da Cunha/ Slideshow / Global Imagens

Rolando sente que teve um papel importante no crescimento de jogadores como David Carmo no Sporting de Braga. Depois de um ano sem jogar, o internacional português de 37 anos recorda o período em que conviveu com David Carmo, agora jogador do Futebol Clube do Porto, clube onde Rolando conquistou o espaço que o levaria à seleção portuguesa.

"A minha função no Braga também passava por isso (papel junto dos mais jovens)", lembra Rolando em entrevista à TSF. "Por ser da minha posição, por ter uma personalidade compatível com a minha, [o David Carmo] tornou-se não só um colega de profissão, mas também um dos amigos que tenho no futebol. Dava-lhe algumas dicas", explica o central que passou, para além do FC Porto, por Marselha, Inter de Milão e Nápoles.

Neste período em que partilharam balneário, Rolando assistiu à batalha de David Carmo contra a lesão grave que afastou o jovem central dos relvados durante quase um ano. "O infortúnio que ele teve foi complicado, mas ajudou a moldar a personalidade. (As lesões) São algo que te ajuda a ver as coisas de outra forma, a relativizar os problemas, a perceber que o futebol é uma bênção".

"Conheço o jogador, a pessoa, sei que tem capacidade para jogar no Futebol Clube do Porto. Para chegar à seleção, tem de continuar a fazer o que tem feito nestes primeiros jogos. É muito difícil começar, mas é mais difícil ainda continuar no melhor nível. Mas conhecendo-o (David Carmo) como conheço, sei que ele vai saber manter a qualidade nas exibições para chegar a um outro nível"

Estreia na Liga dos Campeões

A estreia de David Carmo na Liga dos Campeões não teve, no entanto, o resultado desejado. A equipa sofreu um golo nos minutos finais do jogo em Madrid, diante do Atlético, um golo de Antoine Griezmann, de canto. "Foi um jogo de Champions. Já sabia que jogar contra o Atlético é sempre complicado", explica Rolando. "Pensei que o jogo, ou a história do jogo, já haviam terminado. Tiveram azar numa bola parada, mas a Liga dos Campeões é mesmo assim. Acabaram por sofrer o segundo golo".

Da estreia europeia dos dragões, para além da derrota, fica ainda a lesão de Otávio, um dos líderes da equipa, que vai falhar as próximas semanas de competição com duas costelas partidas. "Perder um dos líderes é sempre complicado. Mas há sempre um outro lado. Nos primeiros jogos da temporada, na ausência de Otávio, a equipa soube responder. É a oportunidade para outros darem um passo em frente". É tempo de mostrar reação, explica Rolando, também dentro do plantel para quem tem jogado menos.

Arranque do Braga e Artur Jorge

Aos 37 anos, Rolando procura um novo clube. Está livre no mercado, pode ainda assinar por outro emblema. "Já tive algumas abordagens. Mas neste momento o que me interessa não é tanto o país, a língua, o campeonato ou o clube. Quero um projeto que seja compatível com o meu momento atual. Se no ano passado estive afastado, acredito que possa ajudar. Espero que surja um projeto engraçado, onde eu me sinta importante", aponta o central que tem mais de 200 jogos na liga portuguesa.

Após três temporadas em Braga, o central internacional português reconhece nos minhotos grande qualidade. Ainda assim, admite que o bom arranque do clube - quatro vitórias e um empate com o Sporting -, impressiona. "Eu conheço a malta toda (risos), mas posso dizer que me estão a surpreender", explica Rolando. "Já conhecia o Artur (Jorge), já tinha trabalhado com ela. Começaram bem a temporada e acredito que vão passar na Liga Europa sem grandes problemas".