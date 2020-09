Roma punida com derrota por 3-0 em Verona por utilizar jogador irregularmente

© Albert Pizzoli/AFP

A Roma foi punida pelo órgão disciplinar da Liga italiana de futebol com uma derrota por 3-0 no jogo frente ao Verona, da primeira jornada da Serie A, por ter utilizado um jogador irregularmente.

O médio Amadou Diawara entrou no onze da equipa treinada pelo português Paulo Fonseca em Verona, no sábado, mas não o podia ter feito, uma vez que foi inscrito como sub-22 e já tinha completado os 23 anos.

Diawara, natural da Guiné-Conacri, fez 23 anos em julho último, mas integrava a lista de jogadores sub-22 da Roma, dos quais fez parte na temporada passada.

O jogo foi o primeiro da Roma com os novos donos, depois do Grupo Friedkin, do Texas, ter assumido o controlo do clube no mês passado, sucedendo ao também norte-americano James Pallotta.

Além disso, o técnico do Verona, Ivan Juric, foi multado em cinco mil euros por ter "transmitido orientações para a sua equipa em várias ocasiões", apesar de estar suspenso para a partida frente à Roma, no sábado, que terminou com um nulo.