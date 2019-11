Ronaldinho, Jorge Jesus e o Flamengo. "É um grandíssimo treinador"

Ronaldinho está em Portugal © EPA (arquivo)

Depois de sair do palco principal da Web Summit, em Lisboa, o antigo craque brasileiro foi questionado, numa conferência de imprensa, sobre o momento do Flamengo, clube treinado por Jorge Jesus.

"Tive a felicidade de jogar lá. É um grande clube que está num grande momento, tem um grandíssimo treinador e tem a possibilidade de conquistar a Libertadores", elogiou Ronaldinho, numa referência ao sucesso técnico português.

Sempre acompanhei o campeonato português. É sempre um campeonato forte.

Questionado sobre o campeonato português, o antigo jogador garantiu que acompanha as equipas da I Liga e os jogadores portugueses, que fazem sucesso, cá dentro e lá fora.



"Sempre acompanhei o campeonato português, pelo facto de o meu irmão ter jogado aqui. Sempre tive amigos a jogar aqui. É sempre um campeonato forte. As equipas que estão competindo, além do campeonato português, sempre me mostram a sua força. Com grandíssimos jogadores, a destacarem-se em todo o mundo. É um futebol que a cada ano cresce e acredito que é uma das maiores forças do futebol mundial", rematou.