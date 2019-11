Ronaldo a jogar pelo Brasil? "Sou português, com muito orgulho"

Cristiano Ronaldo, na partida frente ao Luxemburgo © EPA

Cristiano Ronaldo respondeu este domingo à controvérsia relativa à hipótese, lançada por Danilo em entrevista, de que, em caso de ser incluído na seleção brasileira, esta teria já mais cinco títulos.

"Eu sou português, com muito orgulho. Ganhei um campeonato da Europa, ganhei uma Liga das Nações, sendo português. Por isso, estou muito feliz", posicionou-se o jogador, no final da partida de apuramento para o Euro2020.

Apesar de se revelar feliz pelo elogio do colega, o recordista luso acrescentou: "Não trocava a minha nacionalidade por nenhuma, mas fico feliz por ele ter dito isso."

"Obviamente a seleção do Brasil é uma das melhores do mundo. Portugal não é das melhores seleções do mundo, pelo menos no top 3, mas batemo-nos como qualquer uma", rematou.

Cristiano Ronaldo mostrou-se feliz pela vitória e por ter atingido a métrica do quinto europeu, mas descarta que Portugal seja o grande favorito ao Euro2020. "Os candidatos são sempre os mesmos. Não é por termos ganhado em 2016 que somos os favoritos, na minha opinião."

Ronaldo garantiu também: "Somos uma seleção difícil de bater, que vai tentar ganhar outra vez, mas favoritos são todos os outros."