Ronaldo ausente do relvado no arranque da 'operação-Marrocos'

Cristiano Ronaldo foi hoje um dos ausentes do treino da seleção portuguesa de futebol, que começou a preparar a partida dos quartos de final do Campeonato do Mundo, com Marrocos, no sábado.

Poucas horas depois de ter sido garantida a passagem à próxima fase, com uma goleada sobre a Suíça (6-1), apenas os suplentes na partida com os helvéticos subiram ao relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya.

A única exceção foi o capitão luso, que se limitou a fazer trabalho de recuperação no ginásio juntamente com os titulares da véspera, ele que foi suplente utilizado no encontro dos oitavos de final, tendo entrado no decorrer da segunda parte.

Danilo Pereira e Nuno Mendes foram os outros ausentes, uma vez que continuam em tratamento às respetivas lesões.

Desta forma, o selecionador Fernando Santos contou com 12 jogadores no treino, sendo que, nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, todos treinaram sem limitações, com os 10 atletas de campo a realizarem exercícios de circulação de bola em campo reduzido, enquanto Rui Patrício e José Sá trabalharam numa das balizas com o técnico de guarda-redes Fernando Justino.

Portugal garantiu na terça-feira o apuramento para os quartos de final do Mundial2022, ao golear a Suíça por 6-1, com três golos de Gonçalo Ramos, um de Pepe, um de Raphaël Guerreiro e outro de Rafael Leão, enquanto Akanji reduziu para os helvéticos.

Nos 'quartos', a equipa das 'quinas' vai defrontar Marrocos, que eliminou a Espanha, em jogo agendado para sábado, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Al-Thumama, em Doha.