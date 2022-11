Ronaldo avalia seleção "que mistura experiência e jovens estrelas em ascensão"

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa © António Pedro Santos/EPA

Por Tiago Santos 15 Novembro, 2022 • 16:32

O capitão da seleção portuguesa acredita que este mundial de futebol vai revelar uma nova geração de estrelas que podem marcar o futebol mundial. Alguns desses jogadores são portugueses, e é por isso que Cristiano Ronaldo acredita que é possível vencer o campeonato do mundo de futebol.

Para o capitão da seleção portuguesa de futebol, Portugal vai ao mundial do Catar para vencer e tem jogadores para sonhar com a conquista do mundial. Cristiano Ronaldo elogia os 26 jogadores escolhidos por Fernando Santos para esta competição, um grupo que, diz o capitão, permite sonhar.

"Há uma mistura entre experiência e jovens estrelas em ascensão", acredita Cristiano Ronaldo, em entrevista à Associated Press, à margem de um evento de promoção da marca do atleta. Por isso, Cristiano Ronaldo assume que esta geração de jogadores o deixa "entusiasmado" com o futuro imediato de Portugal.

Cristiano Ronaldo chega ao mundial do Catar com 37 anos, como o segundo jogador mais velho da seleção portuguesa - apenas superado por Pepe -, mas considera que a equipa portuguesa tem uma palavra a dizer no torneio. "Claro que acredito que vamos lá para ganhar, acredito que temos equipa para isso", resume.

Mas Ronaldo deixa uma ressalva: Portugal não é o único país com grandes talentos e há, por isso, que preparar o Mundial com "concentração e humildade", num mundial que, diz o capitão português, vai revelar uma nova geração de jogadoras que vão marcar o futebol.