Ronaldo bisou, Messi marcou e o PSG ganhou. Veja os nove golos

Cristiano Ronaldo estreou-se esta quinta-feira em solo saudita com dois golos, no jogo particular entre uma seleção de jogadores do Al-Nassr e do Al-Hilal e o Paris-Saint-Germain. Os parisienses venceram por 5-4, mas o atleta português brilhou com dois golos na partida.

O marcador foi aberto pelo outro astro em campo. Lionel Messi marcou logo aos três minutos. Ronaldo empatou aos 34', mas, pouco depois, Marquinhos voltou a colocar a equipa europeia na frente. No último lance antes do intervalo, Cristiano Ronaldo voltou a igualar o jogo.

No arranque do segundo tempo, Sérgio Ramos marcou para o PSG, mas Hyun Soo Jang voltou a empatar a partida. Aos 60 minutos, Mbappé marcou de penálti e Hugo Ekitiké aumentou a vantagem aos 78'. Num dos últimos lances da partida, Anderson Talisca, ex-Benfica, ainda reduziu e estabeleceu o resultado final.

Renato Sanches foi titular nos parisienses e Vitinha, Danilo Pereira e Nuno Mendes entraram na segunda parte. Ao lado de Cristiano Ronaldo estiveram vários jogadores que passaram pelo futebol português: Moussa Marega, Anderson Talisca, Matheus Pereira, André Carrillo e Ghislain Konan.

Veja os golos:

