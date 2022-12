Ronaldo de volta ao relvado no último treino antes do jogo com a Coreia do Sul

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

O futebolista Cristiano Ronaldo voltou esta quinta-feira a estar disponível no treino de Portugal, depois de na véspera ter falhado a sessão de preparação para o jogo com a Coreia do Sul, o derradeiro no Grupo H do Mundial 2022.

O capitão da seleção nacional, que na quarta-feira se limitou a fazer trabalho de recuperação e não subiu ao relvado, integrou a última sessão antes do duelo com os sul-coreanos, agendada para sexta-feira.

No centro de treinos de Al-Shahaniya, Fernando Santos contou com os 23 jogadores que estão disponíveis, sendo que nos 15 minutos abertos aos jornalistas, todos treinaram sem limitações, com os jogadores de campo a realizar aquecimento e exercícios com bola, e os três guarda-redes a trabalharem junto de uma das balizas.

Nuno Mendes, Danilo Pereira e Otávio continuam a estar ausentes nos trabalhos da seleção, todos a recuperarem das respetivas lesões.

O lateral esquerdo vai mesmo falhar o resto do Mundial, na sequência da lesão muscular contraída frente ao Uruguai, embora se mantenha na comitiva lusa.

Portugal e Coreia do Sul defrontam-se na sexta-feira, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial 2022, que decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

A equipa das quinas, que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.