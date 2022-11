Ronaldo de volta? "Desata tudo a chorar se o virem entrar com a camisola do Sporting"

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Se Rúben Amorim quiser - e Santana Lopes quer - já serão dois a querer. O quê? Que Cristiano Ronaldo volte ao Sporting. Esta quarta-feira, no seu espaço de comentário no programa Não Alinhados, o antigo presidente do Sporting admite que, se acontecer, será um de muitos que chorarão.

"Se Ronaldo voltar ao Sporting, acho que os sportinguistas como eu vão todos para o estádio e emocionam-se muito se o virem entrar", admite Santana Lopes, que estende a emoção "aos filhos e aos netos".

Sportinguistas "emocionam-se muito" se virem Ronaldo de volta a Alvalade. 00:00 00:00

"Desata tudo a chorar se o virem entrar com a camisola do Sporting." Mas a ressalva, ainda assim, fica feita: é só "se Rúben Amorim estiver de acordo", porque a "estabilidade do treinador" também deve ser defendida.

A forma como o internacional português acabou por sair do Manchester United - rescisão por mútuo acordo anunciada esta terça-feira - acaba por deixar Santana Lopes satisfeito: "Achava que o Manchester United ia ser mais duro."

"Achava que o Manchester United ia ser mais duro." 00:00 00:00

Com os donos do clube - a família Glazer - a admitir vender o clube, o antigo dirigente leonino que os norte-americanos possam estar a querer "limpar dossiês e não deixar conflitos em aberto".

Ainda assim, escolhe acreditar "na boa versão, a de que terá sido o reconhecimento dos serviços que Ronaldo, apesar de tudo, prestou ao Manchester United. Apesar de também dever ao Manchester United uma parte da projeção que tem".

Santana Lopes recomenda a Portugal que "se ponha fino". 00:00 00:00

Para já, Cristiano Ronaldo tem um Mundial para jogar e Santana Lopes não abdica de recomendar à equipa que "se ponha fina", porque além das "surpresas todas" que já se registaram, o torneio acontece "fora de época, fora de tempo, fora de calendário e numa zona do globo em que nunca houve nenhum".

