"Lufada de ar fresco." Ronaldo elogia Martínez e acredita que Portugal "vai ter mais ataque"

Cristiano Ronaldo © Filipe Amorim / Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 22 Março, 2023 • 17:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cristiano Ronaldo afirmou esta quarta-feira que a chegada de Roberto Martínez foi uma "lufada de ar fresco" na seleção e está convicto que Portugal terá "mais ataque" com as ideias do novo selecionador.

"Agora foi uma lufada de ar fresco. Não quer dizer que seja melhor ou pior [do que com Fernando Santos], mas esta mudança foi boa", considerou o capitão da seleção nacional na conferência de imprensa, referindo que "o que tem vindo a acontecer tem sido muito positivo, o ambiente está muito bom e é um capítulo novo para toda a gente".

Quanto às primeiras sensações sobre o futebol que Roberto Martínez tenciona colocar na seleção, Cristiano Ronaldo afirma que, "possivelmente, o sistema mudará" e tem "a certeza que a seleção vai ter mais ataque".

Quanto ao próprio papel na equipa portuguesa, o capitão diz que "é o mesmo" e a concorrência é sempre boa: "O Gonçalo Ramos tem feito uma temporada extraordinária, mas na seleção é sempre bom ter competência, senão a seleção não cresce. Quando cheguei cá, com 18 anos, tinha o Pauleta, o Nuno Gomes, mesmo o Hugo Almeida. Eu vou ser o que sempre fiz. Estarei sempre preparado e depois cabe ao selecionador escolher."

Apesar da mudança de campeonato e dos 38 anos que já tem, Cristiano Ronaldo garante estar bem. "Sinto-me muito bem, por isso é que estou aqui na seleção. Acho que é um campeonato muito competitivo. Estou surpreendido pela positiva. Tenho a certeza que a liga saudita daqui a uns anos será a quarta ou quinta liga mais competitiva do mundo", assumiu.

E há o recorde de jogador mais internacional de sempre à vista: "Gosto sempre de bater recordes, mas o de amanhã é especial, porque sou o melhor marcador de sempre das seleções e gostava de ser o jogador com mais internacionalizações."

Portugal defronta esta quinta-feira o Liechtenstein, no primeiro jogo a contar para a qualificação para o Euro 2024.