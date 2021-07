Ronaldo e colegas de equipa isolados após Hamza Rafia testar positivo à Covid-19

© LUSA

Por TSF 29 Julho, 2021 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cristiano Ronaldo e os companheiros da equipa da Juventus estão em isolamento preventivo devido à existência de um caso de Covid-19 no plantel. Em comunicado, o clube italiano informou que Hamza Rafia teve resultado positivo.

De acordo com o comunicado do clube, este procedimento permitirá que todos os jogadores que testem negativo possam continuar a treinar, mas não podem ter contacto com pessoas fora do grupo.