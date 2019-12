Ronaldo, Mendes, Félix e Benfica: os prémios do Globe Soccer Awards

Ronaldo, Félix e Mendes receberam os prémios no Dubai © Reuters

É mais um prémio para acrescentar na lista pessoal. Cristiano Ronaldo foi este domingo eleito o melhor jogador do ano, no Globe Soccer Awards. O prémio foi entregue durante a gala que decorreu no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Este foi o sexto triunfo do internacional português nos Globe Soccer Awards, onde o futebol português esteve em destaque.

Apadrinhado na estreia por Ronaldo, João Félix foi eleito jogador revelação, numa cerimónia organizada por agentes e clubes de futebol europeus. O craque de 20 anos do Atlético de Madrid já tinha sido galardoado com o Golden Boy.

Do relvado para os bastidores, há um português que reina: Jorge Mendes foi eleito o melhor empresário do mundo.

Já o Benfica foi também distinguido, a par do Ajax, com a melhor academia, de onde saíram nos últimos anos, vários talentos, como João Félix e Bernardo Silva, entre outros.

Vencedores do Globe Soccer Awards:

Melhor Jogador do Ano - Cristiano Ronaldo (Juventus)

Melhor Jogadora do Ano - Lucy Bronze (Lyon)

Melhor Jogador Revelação - João Félix (At. Madrid)

Melhor Guarda-Redes do Ano - Alisson Becker (Liverpool)

Melhor Treinador do Ano - Jurgen Klopp (Liverpool)

Melhor Clube do Ano - Liverpool

Melhor Árbitro do Ano - Stephanie Frappart (França)

Melhor Academia do Ano - Benfica (Portugal) e Ajax (Holanda)

Prémio Carreira Jogador - Ryan Giggs (Inglaterra) e Pjanic (Bósnia e Herzegovina)

Melhor Jogador Árabe - Abderrazak Hamdallah (Al Nassr)

Melhor Jogador Jovem Árabe do Ano - Achraf Hakimi (Borrussia Dortmund)

Melhor Clube Árabe - Al-Hilal

Melhor Agente do Ano - Jorge Mendes

Melhor Diretor Desportivo - Andrea Berta

Melhor Parceiro Comercial Desportivo - Manchester City e SAP