"Ronaldo é Ronaldo." Em dia de recorde, Bölöni envia-lhe "um grande abraço e os parabéns"

"Envio-lhe um grande abraço, e os meus parabéns. Sei que só ele no mundo conseguiu esta marca, os 200 jogos na seleção. Mas já não é uma surpresa que Ronaldo consiga recordes e mais recordes. Uma realização após outra. Porque Ronaldo é Ronaldo, eu fico muito contente por ele." É assim que, em português, László Bölöni assinala, ao telefone com a TSF, a marca histórica do capitão português.

O treinador romeno de 70 anos lançou Cristiano Ronaldo em 2002/2003 na equipa principal do Sporting, uma realidade que o deixa "orgulhoso" não apenas "por ter trabalhado" com o jogador, mas também "por lhe ter dado algum tipo de oportunidade".

"Eu sabia que ele poderia ir longe, mas se me pergunta se eu acreditava que ele poderia ir tão longe, se ele poderia chegar tão alto, eu tenho de dizer que não, que não acreditava, porque ninguém poderia ter a certeza de tal coisa", confessa. "O que eu sabia era que ele poderia ser um dos melhores de Portugal, o que ele fez depois foi sempre conseguir mais, mais e mais."

Na época seguinte à da estreia, em agosto de 2003, Cristiano Ronaldo mudou-se para Manchester e as portas da seleção nacional abriram-se: a primeira oportunidade foi dada por Luiz Felipe Scolari, num jogo particular em Chaves, diante do Cazaquistão. Portugal venceu por 1-0 e viu, pela primera vez, 45 minutos de Ronaldo com a camisola das quinas.

"É fantástico que ele chegue aos 200 jogos pela seleção. Sei que só ele alcançou esse número, tantos jogos. É um enorme profissional, e Deus deu-lhe a ajuda que ele precisava, essa força incrível para continuar a fazer o que quer. Fico muito feliz por ele", celebra Bölöni.

Treinador há quase 30 anos, László Bölöni orientou o Sporting em duas épocas - entre 2001 e 2003 -, sagrando-se campeão na primeira delas. Venceu também uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Na época de estreia pelo Sporting, Cristiano Ronaldo fez 31 jogos, marcou cinco golos e fez três assistências.