Ronaldo em dúvida para compromissos da seleção nacional

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 55 minutos pelo treinador Maurizio Sarri © Massimo Pinca/Reuters

Por Miguel Jorge Fernandes 11 Novembro, 2019 • 08:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Maurizio Sarri voltou a apontar uma lesão no joelho de Cristiano Ronaldo, sofrida num treino, "há cerca de 20, 25 dias e, desde então, não consegue treinar bem". "O problema é mais esse, a falta de continuidade nos treinos, o problema em si não é nada de grave", afirmou Sarri.

Pub Pub

O treinador da Juventus continuou a explicar na conferência de imprensa depois da vitória sobre o Milan, que "a pancada lhe provocou um hematoma na parte do ligamento lateral interno do joelho, e esse problema provoca-lhe dores e dificuldades no apoio na fase de corrida", explicou o técnico italiano.

Pub Pub

Certo é que a imprensa italiana destaca o eventual desagrado de Ronaldo com a substituição, que ao sair de campo foi diretamente para o balneário sem cumprimentar o treinador e restantes companheiros. Alguns jornais desportivos de Itália chegam a adiantar que CR7 foi embora do estádio, antes do fim da partida, algo que Sarri não conseguiu confirmar.

Concentração de Portugal com novidades na lista de Fernando Santos

A seleção portuguesa concentra-se esta segunda-feira com o estreante Domingos Duarte e o regresso de João Cancelo. Os dois jogadores foram chamados por Fernando Santos para substituir Pepe, do FC Porto, e Nélson Semedo, do Barcelona.

Os dois defesas estão lesionados e dão o lugar a Domingos Duarte, do Granada, que é uma estreia, e a João Cancelo do Manchester City.

Portugal vai começar a preparar os embates com a Lituânia, no Estádio Algarve, na quinta-feira, e no Luxemburgo, no domingo.

Portugal está obrigado a vencer os dois jogos para assegurar o segundo lugar do Grupo B e o apuramento direto para o Euro2020. A Ucrânia já garantiu o primeiro lugar.

A seleção nacional concentra-se esta segunda-feira, até às 22h00, num hotel em Cascais. Os treinos arrancam na terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.