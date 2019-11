"Estou à procura de um clube em Portugal"

Ronaldo está na Web Summit © EPA

No primeiro dia da Web Summit, o palco do Sports Trade, foi um dos mais concorridos. Foi por ali, num dos pavilhões da FIL, que passaram alguns nomes sonantes do futebol mundial. Depois do presidente e do CEO do Sevilha, do ex-internacional português Deco e de Ronaldinho, foi a vez de Ronaldo, "o fenómeno".

Depois de uma vida a marcar golos em alguns dos maiores clubes do mundo, como o Barcelona, o Inter de Milão e o Real Madrid, o ex-craque brasileiro dedica-se agora a uma carreira de dirigente desportivo. Atualmente, é o acionista maioritário do Valladolid, da segunda divisão espanhola.

Perante uma plateia cheia de entusiasmo, Ronaldo Nazário revelou que está à procura de um clube português para investir.

"Eu procurava um clube para comprar. Já tinha procurado em Inglaterra, na segunda divisão porque a primeira era muito cara - e mesmo a segunda. Também procurei em Portugal e continuo à procura em Portugal", anunciou.

Ronaldo justificou ainda a decisão de ter investido num clube, que para muitos é desconhecido.

"Um dia estava na Rússia a comentar um jogo e recebi um telefonema de alguém ligado ao Valladolid. Era o que eu procurava, uma equipa com grande história, a uma hora e quarenta de Madrid a conduzir. Mas também pelo preço. É um clube com 90 anos, passou muitos anos na primeira liga, é de uma cidade com 300 mil pessoas, é a única equipa da cidade. Era uma grande oportunidade para mim e decidi aproveitar", vincou.