Ronaldo falhou dérbi de Manchester. Rangnick confirma lesão

A Seleção Nacional defronta a Turquia para o play-off para Mundial 2022, no final do mês © Oli Scarff/AFP (arquivo)

Por TSF 07 Março, 2022 • 10:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Manchester United saiu derrotado do dérbi diante do Manchester City, por 1-4. A partida deste domingo, a contar para 28.ª jornada da Premier League, ficou marcada pela ausência de Cristiano Ronaldo, que ficou de fora da lista de convocados de Ralf Rangnick, devido a um problema na anca.

Depois da desconfiança gerada em torno da lesão do internacional português, o treinador do conjunto de Old Trafford garantiu, em declarações à estação televisiva britânica Sky Sports, que foi mesmo uma questão física que afastou o avançado da lista de convocados. "Tenho de acreditar no meu departamento médico. O médico veio ter comigo na sexta-feira de manhã, antes do treino, e disse-me que Cristiano Ronaldo não podia treinar por causa de alguns problemas nos músculos da anca", referiu.

Rumores que alimentam desconfianças acerca da lesão de Cristiano Ronaldo foram lançados por algumas figuras dos 'red devils', entre eles Roy Keane, que afirmou que "algo não bate certo". "Parece haver alguma outra coisa com a situação do Ronaldo. O treinador apareceu a dizer algo sobre um problema na anca, mas o homem é uma máquina e raramente se lesiona. Ainda assim, de vez quando, tem problemas na anca...", disse.

A lesão do internacional português surge num mês de jogos decisivos para as contas da Liga Inglesa. Também no final do mês de março, a seleção portuguesa defronta a Turquia para o play-off para o Mundial 2022, e Portugal já conta com quatro baixas.