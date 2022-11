Ronaldo, Félix e Leão. Veja os golos do triunfo de Portugal frente ao Gana

João Félix marcou o segundo golo de Portugal no jogo © Glyn KIRK/AFP

Por TSF 24 Novembro, 2022 • 18:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa estreou-se esta quinta-feira no Mundial de futebol de 2022 com um triunfo por 3-2 sobre o Gana, num encontro da primeira jornada do Grupo H, no Estádio 974, em Doha.

O primeiro golo só surgiu na segunda parte, por intermédio de grande penalidade. Ronaldo foi derrubado na grande área por Salisu, o VAR analisou o lance e determinou que seria penálti. Chamado a converter, o capitão não falhou. Atirou para o lado esquerdo, o guarda-redes ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu travar o disparo forte do português.

Oito minutos depois, André Ayew fez o empate. Kudus fugiu pela esquerda, Rúben Dias foi surpreendido e não conseguiu o corte. Depois a bola passou pelo meio das pernas de Danilo e chegou a Ayew, que finalizou na pequena área.

Aos 78 minutos, João Félix conseguiu voltar a pôr Portugal na frente do marcador. Bruno Fernandes fez um passe em profundidade para João Félix, que aproveitou a falha de Baba Rahman e, na cara de Lawrence Ati-Zigi, não perdoou.

O mesmo João Félix, dois minutos depois, roubou uma bola que acabou por chegar a Bruno Fernandes. O jogador do Manchester United descobriu a entrada de Leão pela esquerda e este finalizou com classe.

Antes do apito final, o Gana ainda reduziu a desvantagem por intermédio de Bukari. Fizeram uma jogada pela esquerda, em que ultrapassaram Cancelo. Surgiu o cruzameto, Bukari elevou-se e cabeceou à vontade ao segundo poste.

No primeiro jogo do agrupamento, Coreia do Sul, comandada pelo treinador português Paulo Bento, e Uruguai empataram sem golos, pelo que Portugal, que na segunda-feira enfrenta os sul-americanos, já lidera isolado o grupo, com três pontos.