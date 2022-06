Ronaldo fica no United e está "entusiasmado" para trabalhar com novo treinador

Pronto para continuar em Old Trafford, o internacional português elogia o "fantástico trabalho" de Ten Hag no Ajax © EPA

Por TSF 03 Junho, 2022 • 14:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cristiano Ronaldo desfez as dúvidas quanto ao futuro. Ao que tudo indica, o internacional português vai continuar a vestir a camisola do Manchester United. Numa entrevista aos meios oficiais do clube inglês, Ronaldo compromete-se em definitivo com os Red Devils, apontando o regresso aos títulos como o principal objetivo.

"Acredito que o United voltará para onde merece. Por vezes é preciso tempo, mas eu acredito. Os recordes chegam de uma forma natural. Eu não os persigo, eles é que me perseguem a mim e isso é bom. Ainda estou motivado para continuar. Trata-se apenas de trabalhar com empenho e sinto paixão pelo jogo e claro que agradeço aos meus colegas todo este carinho em Manchester e a todos que me ajudaram", afirmou.

Sobre a nova equipa técnica, Cristiano Ronaldo garante que está entusiasmado para trabalhar com o novo treinador Erik Ten Hag. "Fez um fantástico trabalho no Ajax, é um treinador experiente. Temos de lhe dar tempo e as coisas têm de mudar como ele quer. Espero que tenhamos sucesso. Desejo-lhe o melhor, que será o melhor para todos nós", disse.

Pela primeira vez em 20 anos, o 7 do Manchester United vai ficar de fora da Champions, mas Ronaldo promete empenho até para ajudar os novos talentos da equipa.