Ronaldo garante foco "único e exclusivo no Mundial"

Cristiano Ronaldo assumiu que se emocionou no início do jogo com o Gana, enquanto cantava o hino nacional, por ser o seu quinto Mundial e garantiu foco "único e exclusivo" na competição apesar da rescisão com o Manchester United.

"O mais importante foi a equipa ter ganhado. É um capítulo que já está encerrado, o foco é único e exclusivo aqui no Mundial. Como disse anteriormente, queríamos entrar com o pé direito. Entrámos, ganhámos, ajudei a equipa. Tudo o resto não é importante, o importante é a seleção de Portugal", sublinhou Ronaldo.

Para o capitão da seleção, esta foi uma vitória "importantíssima".

"Sabemos que, nestas competições, o primeiro jogo é fundamental. Uma vitória importantíssima. Mais um recorde também: o único jogador a marcar em cinco mundiais consecutivos. Para mim é motivo de grande orgulho e estou muito feliz por a equipa ter feito uma excelente exibição. Foi um jogo difícil, mas justa vencedora", acrescentou o capitão da seleção portuguesa.

Pouco depois da conferência de imprensa, no Instagram, o internacional português lembrou que ainda nada está ganho.

"Vitória muito importante na nossa estreia neste Mundial, mas nada está ganho! Foi apenas o primeiro passo! Seguimos focados na busca dos nossos objetivos. Força Portugal!", escreveu.

A seleção portuguesa estreou-se esta quinta-feira no Mundial com um triunfo por 3-2 sobre o Gana, num encontro da primeira jornada do Grupo H, no Estádio 974, em Doha.

Cristiano Ronaldo, aos 65 minutos, de penálti, João Félix, aos 78, e Rafael Leão, aos 80, apontaram os tentos da formação das quinas, enquanto André Ayew, aos 73, e Osman Bukari, aos 89, faturaram para os africanos.

No primeiro jogo do agrupamento, Coreia do Sul, comandada pelo treinador português Paulo Bento, e Uruguai empataram sem golos, pelo que Portugal, que na segunda-feira enfrenta os sul-americanos, já lidera isolado o grupo, com três pontos.