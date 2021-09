Ronaldo marca nos descontos e United soma primeira vitória na Champions. Veja o golo

Por TSF/Lusa 29 Setembro, 2021 • 23:07 Partilhar este artigo Facebook

No dia em que se tornou o futebolista com mais jogos na história da competição (178), Cristiano Ronaldo assinalou o momento com um golo decisivo em Old Trafford, aos 90+5 minutos, e consumou a reviravolta do Manchester United sobre o Villarreal (2-1), no Grupo F, já depois de Paco Álcacer adiantar os espanhóis e o ex-portista Alex Telles empatar para os 'red devils'.

Depois da derrota para o Young Boys, o United, que contou ainda com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no 'onze', passou a somar três pontos e igualou a formação suíça, que perdeu por 1-0 na visita à Atalanta, líder do grupo, com quatro.



A Juventus isolou-se no topo do Grupo H, com seis pontos, graças a um triunfo por 1-0 no terreno do Chelsea, com um golo de Federico Chiesa, deixando os londrinos na segunda posição, com três, em igualdade com o Zenit, que goleou o lanterna-vermelha Malmo por 4-0, naquele que foi o maior triunfo de sempre dos russos na fase de grupos da competição.



Já o Salzburgo comanda o Grupo G, com quatro pontos, depois de se impor por 2-1 na receção ao Lille, que contou com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló e Xeka.



Um 'bis' de Karim Adeyemi assegurou o triunfo dos austríacos, enquanto Burak Yilmaz reduziu para os campeões franceses, que ocupam o último lugar, com um ponto, atrás de Sevilha e Wolfsburgo, que empataram 1-1, com golos de Renato Steffen para os alemães e de Iván Rakitic para os andaluzes.



A terceira jornada da Liga dos Campeões está agendada para 19 e 20 de outubro.