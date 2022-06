Ronaldo, Moutinho e Guerreiro falham jogo da seleção na Suíça

© José Sena Goulão/Lusa

Os jogadores Cristiano Ronaldo, João Moutinho e Raphäel Guerreiro não viajam com a seleção portuguesa para a Suíça, no quarto jogo do Grupo A2 da Liga das Nações, confirmou este sábado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O capitão e o defesa esquerdo falharam inclusive o treino desta manhã, no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, enquanto o médio ainda trabalhou com o resto do grupo, sendo os jogadores que ficarão fora da ficha de jogo no próximo duelo.

O selecionador Fernando Santos, justificou em conferência de imprensa as ausências com uma lógica de "gestão" e defendeu que "não faria muito sentido ter 26 jogadores a viajar", afastando desde já "questões físicas" dos atletas.

Após três de seis rondas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, à frente da Espanha, com cinco, da República Checa, com quatro, e da Suíça, sem qualquer ponto.

O segundo duelo da poule entre Portugal e Suíça está agendado para domingo, pelas 20h45 (19h45 em Lisboa), em Genebra, com a arbitragem a cargo do croata Fran Jovic.

A fase final da terceira edição da Liga das Nações realiza-se entre 14 e 18 de junho de 2023, com a presença dos vencedores dos quatro grupos da Liga A, enquanto os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B da recente prova continental.

*notícia atualizada às 12h08 com as explicações do selecionador nacional, Fernando Santos