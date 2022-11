Ronaldo "não belisca tranquilidade" da seleção. "Única coisa na cabeça" de Portugal é "ganhar ao Gana"

Por Carolina Quaresma 22 Novembro, 2022 • 07:28 Partilhar este artigo Facebook

Rúben Dias afirma que o "assunto do Cristiano em nada belisca a tranquilidade" da seleção nacional na preparação do Mundial 2022, no Catar, e, para o grupo, esse tema "esteve encerrado desde o início". O atleta sublinha ainda que a "única coisa na cabeça" da equipa das quinas, por agora, "é ganhar ao Gana".

"Se não ganharmos ao Gana, tudo fica diferente. A nossa maneira de estar neste Mundial é pensar um jogo de cada vez, é uma boa maneira de traçar uma caminhada vitoriosa", disse Rúben Dias em conferência de imprensa, no Catar.

"Acredito que para podermos pensar no trajeto vitorioso, como queremos, temos que, sem dúvida alguma, pensar no Gana. Acredito que o caminho certo é pensar num jogo de cada vez", reforça.

O central do Manchester City destaca os pontos fortes da formação ganesa: "É uma equipa muito forte fisicamente, muito técnica, tem jogadores a jogar em contextos de elevada competitividade na Europa. Vamos defrontar uma seleção muito perigosa, com uma transição muito forte."

Rúben Dias defende que "é importante começar a ganhar". "Temos perfeita consciência que numa competição como esta é importante criar resiliência de espírito e mentalidade de que a competição vai ser longa. Para alcançar o que queremos é importante cultivar esse espírito de resiliência."

Questionado sobre Pepe, Rúben Dias está "feliz" pelo facto de o jogador do FC Porto estar "bem" e de volta. Já sobre António Silva, Rúben Dias deixa elogios: "Ainda não o conhecia, estou a conviver com ele pela primeira vez e o que posso dizer é que, além de ser muito bom jogador, parece ser uma pessoa do mesmo nível."

Relativamente à possibilidade de Portugal poder enfrentar o Brasil numa fase mais avançada da competição, Rúben Dias diz que a seleção "está preparada". "Se esse confronto vier, ele que venha. Primeiro é pensar em lá chegar e passar a fase de grupos."

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19h00 (16h00), no Estádio 974, em Doha.

Seguir-se-ão os confrontos com o Uruguai, em 28 de novembro, às 22h00 (19h00), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro, pelas 18h00 (15h00).

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.