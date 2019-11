Ronaldo pela 14.ª vez consecutiva nos oitavos da Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo © Maxim Shemetov/Reuters

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo vai estar presente pela 14.ª vez consecutiva, e 16.ª da carreira, nos oitavos da Liga dos Campeões, após ajudar, pela segunda vez, a Juventus a qualificar-se, no reduto do Lokomotiv Moscovo (2-1).

Vencedor em cinco ocasiões da prova, uma pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid, Ronaldo mudou-se na temporada passada para a Juve, que atingiu os quartos, fase em que foi eliminada pelo Ajax (1-1 fora e 1-2 em casa).

Na corrida por alcançar o feito ímpar do espanhol Francisco Gento, que conquistou a Champions em seis ocasiões, de 1955/56 a 1959/60 e em 1965/66, sempre pelos 'merengues', Ronaldo está, para já, de volta aos oitavos de final.

Este feito acontece pela 14.ª vez consecutiva, desde 2006/07, época em que, ao serviço do Manchester United, atingiu as meias-finais da prova. Depois, seguiram-se mais 13 apuramentos consecutivos para a fase a eliminar da liga milionária, contando-se apenas uma eliminação nos oitavos de final, em 2009/10, a primeira ao serviço do Real Madrid. Nos quartos, também só caiu a época passada.

Antes deste ciclo, esteve mais duas vezes nos oitavos, que vai, assim, disputar pela 16.ª vez, em 2003/04 e 2004/05, pelo Manchester United. Pelos red devils, ficou na fase de grupos em 2005/06, por culpa do Benfica, e, ao serviço do Sporting (2002/03), não ultrapassou a terceira pré-eliminatória.

De resto, além dos cinco triunfos - vitória pelos red devils em 2007/08 e tetra pelos merengues em 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 -, registo para uma presença em outra final, perdida pelo Manchester United para o FC Barcelona, em 2008/09, e para cinco meias-finais, uma pelos britânicos (2006/07) e quatro pelos madrilenos (2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2014/15).