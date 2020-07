Ronaldo pode regressar a Alvalade nos quartos de final da Liga dos Campeões

© AFP

O futebolista Cristiano Ronaldo, formado no Sporting, pode voltar a jogar no Estádio José Alvalade, em Lisboa, nos quartos de final da Liga dos Campeões, caso a Juventus consiga reverter a eliminatória com o Lyon.

A pandemia de Covid-19 obrigou a suspender a competição durante vários meses, com a UEFA a decidir realizar uma inédita final a 8 em Lisboa, com quartos de final, meias-finais e final a apenas uma mão.

Contudo, metade dos encontros da segunda mão dos oitavos de final ficaram por disputar, entre os quais a receção da Juventus, de Ronaldo, ao Lyon, de Anthony Lopes, com o conjunto francês a defender em 7 de agosto uma vantagem de 1-0.

Caso se apure, a Juventus vai disputar o último encontro dos quartos de final, em 15 de agosto, frente ao vencedor da eliminatória entre Real Madrid e Manchester City, dos ex-benfiquistas João Cancelo e Bernardo Silva, que apenas poderão visitar o seu Estádio da Luz se os citizens chegarem a uma inédita final.

Também a 7 de agosto, a equipa de Pep Guardiola joga em casa, depois de ter vencido em Madrid, por 2-1.

Além de Ronaldo, também Nelson Semedo pode voltar a casa, o Estádio da Luz, caso o FC Barcelona elimine em casa, em 8 de agosto, o Nápoles, de Mário Rui, que passou pela formação dos dois 'grandes' lisboetas, sendo que as duas equipas empataram a um golo em Itália.

Caso o Barça confirme o favoritismo, o Estádio da Luz pode ver, em 14 de agosto, o primeiro grande clássico, entre os catalães e o Bayern Munique, que jogam em casa, a 8 de agosto, com uma vantagem de 3-0 conseguida no terreno do Chelsea.

A final a 8 de Lisboa começa em 12 agosto, no Estádio da Luz, com a estreante Atalanta a jogar frente ao campeão francês Paris Saint-Germain, um dia antes de o Estádio José Alvalade receber a partida entre Leicester e Atlético de Madrid.

O colchonero João Félix poderá voltar a pisar o Estádio da Luz, um ano depois de ter deixado o Benfica a troco de 126 milhões de euros, caso o Atlético se apure para a primeira meia-final, marcada para 18 de agosto, frente a Atalanta ou PSG.

No dia seguinte, em Alvalade, joga-se a segunda meia-final, com oito candidatos: FC Barcelona, Nápoles, Bayern Munique, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Juventus e Lyon.

A final está marcada para 23 de agosto, no Estádio da Luz.