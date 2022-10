Ronaldo reage a afastamento: "Por vezes, o calor do momento leva-nos a melhor"

© Peter Powell/EPA

Cristiano Ronaldo reagiu esta quinta-feira ao afastamento ditado pelo Manchester United como castigo relativo aos acontecimentos no final do jogo frente ao Tottenham.

"Tentei sempre dar o exemplo aos jovens em todas as equipas que representei. Infelizmente isso nem sempre é possível e por vezes o calor do momento leva-nos a melhor", assume o internacional português no Instagram.

Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Na quarta-feira, depois de ter passado todo o encontro no banco de suplentes, Cristiano Ronaldo abandonou o recinto do jogo rumo aos balneários ainda antes do apito final do árbitro. No dia seguinte, o Manchester United comunicou que o jogador seria afastado da equipa que vai defrontar o Chelsea no sábado.

"Como sempre fiz ao longo da minha carreira, tento viver e jogar respeitosamente com os meus colegas, os meus adversários e os meus treinadores. Isso não mudou. Eu não mudei. Sou a mesma pessoa e o mesmo profissional que tenho sido nos últimos 20 anos a jogar futebol de elite, e o respeito sempre desempenhou um papel muito importante no meu processo de tomada de decisões", afirma Cristiano Ronaldo.

"Neste momento, sinto apenas que tenho de continuar a trabalhar arduamente em Carrington, apoiar os meus colegas de equipa e estar pronto para dar tudo em qualquer jogo. Ceder à pressão não é uma opção. Nunca foi. Isto é o Manchester United, e unidos devemos permanecer de pé. Em breve estaremos novamente juntos", conclui o futebolista.