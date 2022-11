Ronaldo sobre a perda de um filho: "Foi o pior momento da minha vida"

Cristiano Ronaldo © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Cristiano Ronaldo confessa que viveu "o pior momento" da sua vida após a perda de um dos gémeos durante o parto, em abril passado. Na entrevista conduzida pelo jornalista e amigo pessoal, Piers Morgan, o internacional português admite que sofreu muito ao lado da mulher, Giorgina Rodriguez.

"Foi provavelmente o pior momento da minha vida desde que o meu pai morreu. Quando tens um filho esperamos que vá correr tudo normalmente. E quando acontece algo é muito duro. Eu e a Gio tivemos momentos muito difíceis porque não entendíamos porque nos tinha acontecido a nós. Foi muito, muito difícil perceber o que se estava a passar. O futebol não para, temos muitas competições, mas passar por aquilo foi provavelmente o momento mais difícil para mim e para a minha família, especialmente para a Gio. Foi duro", disse a capitão da seleção nacional.

Este é um novo excerto da entrevista de Ronaldo a Piers Morgan, divulgado esta terça-feira também pelo jornal The Sun. O craque português criticou abertamente o treinador do Manchester United, Ten Hag, acusando-o de falta de respeito e afirmou que se sente traído com o clube inglês.