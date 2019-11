Cristiano Ronaldo vai a jogo com a Lituânia

Soccer Football - Euro 2020 Qualifier - Group B - Ukraine v Portugal - NSC Olympiyskiy, Kiev, Ukraine - October 14, 2019 Portugal coach Fernando Santos reacts REUTERS/Valentyn Ogirenko © Valentyn Ogirenko/Reuters

Por António Botelho 13 Novembro, 2019 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal precisa de duas vitórias nos últimos jogos de qualificação para se apurar para o Campeonato da Europa de 2020.

A seleção nacional recebe amanhã no Algarve a Lituânia e joga no Luxemburgo no domingo.

Pub Pub

O selecionador nacional está seguro que Portugal vai triunfar, mas acredita que do outro lado vão estar dois adversários que vão fazer de tudo para dificultar a vida a Portugal. "Têm uma motivação extra, jogam contra o campeão europeu, querem vencer Portugal. É perfeitamente normal e legítimo.

Pub Pub

O treinador mostrou certeza na qualificação para o próximo Europeu de futebol. "Espero uma equipa que vai defender bem, tentar evitar que Portugal marque e depois em contra ataque irá tentar surpreender-nos. Penso que se nós estivermos ao nosso nível, com mais ou menos dificuldade os golos irão aparecer. Depois pensaremos no jogo com o Luxemburgo. Vamos estar no Euro2020 e temos que vencer estes dois jogos."

Ronaldo vai a jogo

Fernando Santos garante ainda que Cristiano Ronaldo está apto e vai jogar amanhã, mas mostrou-se irritado.

"A questão Cristiano Ronaldo é incontornável para quem? Para mim nunca foi, senão, não o tinha convocado. Todos querem falar sobre Cristiano Ronaldo, dar palpites sobre o Cristiano Ronaldo... porque é o melhor do mundo. Se fosse outro jogador qualquer, não se falava tanto. Fala-se porque é ele, há milhões de jogadores e isto só acontece com ele, mais ninguém. Ronaldo está convocado, está bem, vai jogar, não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso."

Ao lado de Fernando Santos na conferência de imprensa esteve Rúben Neves. O médio da seleção mostrou-se motivado para a dupla jornada.

"É um sonho para qualquer jogador. Mas o mais importante são estas duas finais que temos pela frente, a começar já pelo jogo de amanhã que vamos dar o nosso máximo para conseguir vencer" afirmou.

O Portugal-Lituânia joga-se esta quinta-feira, no Estádio do Algarve, está marcado paras as 19h45 e tem relato na TSF.