Ronaldo volta a falhar treino. Fernando Santos duvida que capitão defronte Croácia

Por Inês André Figueiredo 04 Setembro, 2020 • 13:25

Cristiano Ronaldo voltou a falhar o treino da Seleção nacional no relvado, esta sexta-feira, devido à infeção que tem no pé.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Croácia, Fernando Santos confirmou que o capitão da equipa das Quinas fez apenas treino de ginásio e admitiu que será difícil contar com o jogador da Juventus para a partida.

"Tenho muitas dúvidas que amanhã esteja a 100%, em condições [de jogar]", revelou o selecionador, afirmando que acredita que Ronaldo estará apto para o próximo jogo.

Fernando Santos explicou que Cristiano Ronaldo "treinou bem na segunda e terça-feira", mas na quarta-feira queixou-se de dores no pé e foi difícil perceber o que estava em causa.

Com o "pé encarnado e quente", o capitão português acabou por fazer treino de ginásio até se perceber que se tratava de uma infeção. Agora, está medicado com antibiótico e foi também visto por um dermatologista.

O selecionador referiu ainda que Ronaldo já está "melhor hoje", mas é preciso aguardar para "ver a evolução".