Rony Lopes volta a Portugal: é reforço do SC Braga

Por Miguel Jorge Fernandes 02 Agosto, 2023 • 12:56

O internacional português Rony Lopes foi esta quarta-feira oficializado como reforço do SC Braga. O extremo, de 27 anos, estava no Sevilha e agora vai estar ligado aos minhotos até 2026.

No site oficial, os bracarenses adiantam que o jogador chega, para já, a custo zero, mas os espanhóis ficam com o direito de garantir uma quantia até 500 mil euros por objetivos.

O negócio da transferência de Rony Lopes também implica que o Sevilla fique ainda com 20% de uma futura venda do jogador.

Com 27 anos, Rony Lopes saiu do futebol português ainda com idade de juvenil, já depois de ter representado a AD Poiares e o Benfica, para o Manchester City.

Foi ainda jogador do Lille, Monaco, Sevilla, Nice, Olympiacos e Troyes, onde esteve na última temporada, marcando sete golos e assinando cinco assistências em 32 jogos.

Tem no currículo uma Liga Europa, uma liga inglesa, uma liga grega, uma Taça da Liga inglesa.