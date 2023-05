Rovanperä à espera da consagração no último dia do Rali de Portugal

Kalle Rovanpera ao volante de um Toyota GR Yaris © Adelino Meireles/Global Imagens

Por Lusa 14 Maio, 2023 • 09:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) tenta 'bisar' no Rali de Portugal, cuja 56.ª edição termina este domingo, com a segunda passagem pelo mítico troço de Fafe e o salto da pedra sentada.

Relacionados Rali de Portugal tem lugar assegurado no Campeonato do Mundo de 2024

Rovanperä, que venceu a edição de 2022, chega ao último dia desta quinta prova do campeonato com uma vantagem de 57,5 segundos sobre o segundo classificado, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), e 1.08,6 minutos sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que é terceiro.

O jornalista António Catarino faz uma antevisão do último dia de prova 00:00 00:00

Pela frente, os pilotos têm 59,59 quilómetros, incluindo os 11,18 do troço de Fafe, cuja segunda passagem serve de 'power stage', a especial final da prova, que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos como incentivo ao espetáculo para o público.

Esta última passagem tem arranque marcado para as 12h15.

Outro motivo de interesse para o público é saber quem será o melhor português a cruzar a meta.

Armindo Araújo (Skoda Fábia) lidera as contas, com larga vantagem (mais de 15 minutos) para Nuno Pinto (Citroën C3), que é segundo, e com Francisco Teixeira (Skoda Fábia) em terceiro, na frente de Ricardo Teodósio (Hyundai i20).