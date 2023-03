Roy Hodgson regressa como treinador ao Crystal Palace e substitui Patrick Vieira

© Virgilio Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

O treinador inglês Roy Hodgson é o substituto do francês Patrick Vieira no comando técnico do Crystal Palace, que orientou entre 2017 e 2021, anunciou esta terça-feira o clube londrino, 12.º classificado da Liga inglesa de futebol.

"É um privilégio ser convidado para voltar a treinar um clube que representa muito para mim e de receber a importante tarefa de melhorar a situação atual", disse Roy Hodgson, de 75 anos, em comunicado divulgado pelo Crystal Palace.

O antigo selecionador de Inglaterra, Suíça e Emirados Árabes Unidos assinalou que "o único objetivo passa por começar a ganhar jogos, que permitam obter os pontos necessários para assegurar a manutenção na Premier League".

Patrick Vieira, de 46 anos, foi despedido na sexta-feira, deixando o clube da capital inglesa no 12.º lugar, três pontos acima da zona de despromoção, depois de um ciclo muito negativo em 2023, durante o qual sofreu seis derrotas e concedeu cinco empates no campeonato.

Um cenário pouco previsível na passagem do ano, devido a um início de época 2022/23 que deu sequência à boa campanha realizada na temporada anterior, mas a data de 31 de dezembro de 2023 marca, precisamente, o último triunfo das eagles na Premier League, por 2-0, no estádio do Bournemouth.