Rúben Amorim a caminho do Sporting

Rúben Amorim será o sétimo treinador do Sporting nas últimas duas épocas © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Rui Polónio com Miguel Jorge Fernandes 03 Março, 2020 • 14:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting chegou a acordo com o Sporting de Braga para a transferência do técnico bracarense. Rúben Amorim deve assinar nos próximos dias com o clube de Alvalade, logo que seja oficializada a saída de Jorge Silas, confirmou a TSF junto de fonte próxima do processo.

Com a saída de Rúben Amorim do Sporting de Braga, o presidente arsenalista, António Salvador, sabe a TSF, escolheu Custódio para orientar a equipa até final da temporada.

Rúben Amorim será o sétimo treinador do Sporting nas últimas duas épocas.

Aos 35 anos, Rúben Amorim chega ao Sporting depois de comandar os bracarenses em 24 jogos, conseguindo 18 vitórias, uma das quais frente ao FC Porto, o que valeu a conquista da Taça da Liga - o único troféu da curta carreira do técnico português.

Como jogador, Rúben Amorim passou por Benfica, Braga e Belenenses - onde foi colega de Silas -, tendo encerrado a carreira de futebolista, no Qatar, ao serviço do Al-Wakrah.

Depois de uma passagem pelo banco do Casa Pia, Rúben Amorim estreou-se, oficialmente, esta época como treinador à frente da equipa B dos arsenalistas, mas o despedimento de Sá Pinto abriu as portas da equipa principal ao jovem técnico.

Esta contratação mereceu duras críticas da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, uma vez que o técnico não tem as credenciais necessárias para treinar um clube da I Liga.

A chegada de Rúben Amorim dita o fim de Jorge Silas aos comandos do clube leonino. Ao longo de 32 jogos, somou 17 vitórias. O afastamento da Liga Europa, Taça de Portugal, Taça da Liga e os 20 pontos de distância para o primeiro lugar do campeonato ditaram o fim de linha para o técnico que chegou ao Sporting em setembro do ano passado.