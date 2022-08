Rúben Amorim após derrota frente ao Chaves: "Os jogadores deram tudo", mas "as coisas não saíram bem"

Rúben Amorim, treinador do Sporting © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 28 Agosto, 2022 • 10:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O recém-promovido Desportivo de Chaves impôs no sábado a segunda derrota seguida ao vice-campeão, Sporting, na quarta jornada da I Liga de futebol. Rúben Amorim reconhece que as "coisas não saíram bem" mas sublinha que a equipa deu o máximo.

Para o técnico dos Leões, à medida que o tempo de jogo foi passando, o Sporting foi "perdendo clarividência", e, ao mesmo tempo, a ansiedade crescendo.

"Os jogadores deram tudo, correram ao máximo, as coisas não saíram bem, sofremos dois golos - um um de livre com um cabeceamento quase fora da área e depois um lance numa transição. Acabou aí o jogo. Perdemos e agora é pensar no próximo", assinalou o treinador, após a derrota.

Rúben Amorim explica o que correu mal no jogo 00:00 00:00

Steven Vitória, aos 60 minutos, e Juninho, três minutos volvidos, estabeleceram o resultado final no Estádio José Alvalade, um triunfo inédito dos flavienses em visitas aos Leões, que ficaram, provisoriamente, no 13.º lugar, a cinco pontos do topo, após a derrota na visita ao campeão, FC Porto (3-0) e já depois do empate inicial no terreno do Sporting de Braga (3-3).

Já o treinador do Chaves não escondeu a felicidade por fazer história na primeira liga. Vítor Campelos considera que a vitória foi merecida.

"O resultado é justo porque marcámos golos e o Sporting não marcou (...) Muito feliz pelos jogadores que fizeram história", disse, assinalando também que foi a primeira vez que muitos dos jogadores da equipa do Chaves jogaram num estádio dos grandes.