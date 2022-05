Rúben Amorim associado ao PSG para substituir Pochettino

© AFP

Rúben Amorim é aponto como prioridade para o Paris Saint-Germain, para substituir Maurício Pochettino que está de saída do clube.

O jornal Le Parisien escreve que Luís Campos vai assumir a política desportiva do campeonato francês e o treinador do Sporting é o primeiro a aparecer na lista.

O PSG está em reconstrução, Leonardo foi despedido de diretor desportivo -- a primeira consequência do fim da "novela Mbappé" -- e é um português que assume agora a pasta da política desportiva, Luís Campos, antigo diretor desportivo do Galatasaray e do Lille.

Luís Campos conhece bem o trabalho de Rúben Amorim no Sporting e quer levá-lo para o PSG, mas recorde-se que o treinador já garantiu que fica no Sporting já na próxima temporada.

Quem também tem sido apontado ao campeão francês é Sérgio Conceição. Nos últimos dias, o jornal L'Equipe tem noticiado que o treinador do FC Porto também está na lista dos gauleses.