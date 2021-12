Rúben Amorim dá "mérito aos jogadores" pela vitória contra o Benfica

O Sporting venceu o Benfica por 3-1 no Estádio da Luz © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Rui Oliveira Costa 03 Dezembro, 2021 • 23:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, deu "o mérito aos jogadores" pela vitória dos leões por 3-1 contra o Benfica. "Mérito aos jogadores. Foi um grande trabalho dos jogadores", disse o técnico no final do dérbi jogado no Estádio da Luz.

Rúben Amorim disse ainda que sabia que "o Benfica era forte quer na profundidade quer com o Rafa entre linhas" e, por isso, optou por defender"um bocadinho mais baixo do que o normal".

"Controlamos o jogo, mas não o dominamos sempre", considerou o técnico leonino.

Amorim diz que esta é uma vitória "que dá ainda mais ânimo" à equipa, mas rejeita a ideia de que possa ter um significado decisivo para o resto da I Liga. "Ainda há muito campeonato e muita coisa ainda vai acontecer", concluiu.

Os três golos do Sporting foram marcados por Pablo Sarabia, Paulinho e Matheus Nunes. Já na compensação, Pizzi reduziu para o Benfica e fez o 3-1 com que o jogo chegou ao fim.