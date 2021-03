Rúben Amorim "de consciência tranquila" com processo e apenas focado no Tondela

O treinador do Sporting, Rúben Amorim © José Coelho/Lusa

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, mostrou-se esta sexta-feira "de consciência tranquila" em relação ao processo por alegada "fraude" na sua inscrição e apontou o foco para o Tondela, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os lisboetas anunciaram na segunda-feira a contestação à acusação de fraude na inscrição de Rúben Amorim, pela Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), após participação da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), numa situação que consideram "constituir um dos episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português".

"Estou de consciência tranquila e o Sporting também. O nosso foco passa por ganhar jogos. Perguntei aos advogados se podia estar no jogo com o Tondela, disseram-me que sim, portanto o nosso foco está no Tondela. Já passei por isso, num período muito mais difícil da minha vida e com menos ajuda. Na primeira vez que me aconteceu, o Casa Pia subiu à II Liga, pode ser um bom prenúncio", expressou, na antevisão à próxima partida.

Eleito o melhor treinador da I Liga em fevereiro, Rúben Amorim não considera o prémio um contrassenso, tendo em conta o processo de que é alvo: "A Liga [de clubes] recebeu uma queixa e tem de ser feita a acusação. Quem votou em mim foram os colegas de profissão, o que desde já agradeço. É uma democracia, tem de ser feita uma acusação e depois vamos resolver no sítio certo, no momento certo."

O técnico 'leonino' afirmou que "ganhar ao Tondela é a melhor maneira de responder a tudo" o que tem acontecido fora dos relvados, com o objetivo de "melhorar a qualidade de jogo" perante uma equipa com um registo muito positivo a jogar no seu estádio.

"É uma equipa diferente em casa ou fora. Tem cinco vitórias seguidas [no seu estádio], sente-se muito confortável em casa, é a sexta melhor equipa do campeonato a jogar em casa. Tem comportamentos diferentes, não na forma de jogar, mas na intensidade e qualidade de jogo. Vamos ter um jogo complicado e, olhando um pouco para o que temos vindo a fazer, temos muitas coisas a melhorar", frisou.

Questionado sobre um possível regresso do público aos recintos desportivos, Rúben Amorim realçou que os adeptos "são uma grande força do Sporting, não uma fraqueza" e acredita que, a confirmar-se esse retorno, "serão um fator decisivo" na reta final do campeonato.

"Esta equipa demonstrou uma forma de estar em campo que os adeptos se reveem. Gostaria de os ter já, precisamos muito deles e iriam dar uma resposta diferente daquilo que as pessoas pensam. Ainda falta muito campeonato, ainda se vão perder muitos pontos e [os adeptos] serão um fator decisivo", sublinhou.

Rúben Amorim confessou que "não faz qualquer sentido" equacionar um regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting, como tem sido veiculado nos últimos dias pela imprensa italiana, pois o Sporting encontra-se "num momento diferente" da Juventus e tem "um projeto completamente diferente".

O avançado Paulinho "está a recuperar bem" e ficará disponível "mais cedo", embora continue de fora da visita do Sporting, líder com 58 pontos, ao Tondela, 10.º, com 24, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol disputado no Estádio João Cardoso, a partir das 20:30 de sábado, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.