Rúben Amorim diz que o que falha "são os detalhes" e que "ainda há muito para fazer"

O treinador do Sporting lamentou a derrota deste domingo com o FC Porto por 2-1, garantindo que o que falhou foram "os detalhes".

"[O que falha] são os detalhes. Temos perdido estes jogos nos detalhes, não os conseguimos ganhar porque não fazemos golo quando temos de fazer e depois falta-nos alguma maturidade competitiva em comparação com o FC Porto. Mas diria que são os detalhes. E há anos assim, ressaltos que dão para eles, outros ressaltos que não dão para nós e não há muito a esconder. Voltámos a perder e agora temos de pensar no próximo jogo", disse o técnico leonino no final do encontro.

E acrexcentou: "Foi um ano difícil, que não começou bem, mas ainda há muito para fazer. Fazer uma segunda volta melhor. Isto não acaba aqui. Todas as equipas, todos os clubes, passam por maus momentos. Nós estamos a passar por esse momento que não diria que é mau. Estamos a perder nos detalhes, mas há muita coisa boa e o treinador está cheio de força."

Sobre as novidades que levou para o onze inicial, Amorim diz que Chermiti "merecia continuar a jogar" e que Fatawu é "muito explosivo no um contra um" e queria explorar isso.

Durante o encontro, o treinador do Sporting lançou Ricardo Esgaio aos 55 minutos, quando o marcador estava 0-0, mas retirou-o passados 15 minutos, já com os dragões em vantagem.

"Eu dei-lhe a explicação e avisei antes que o ia tirar. Todos os jogadores do Sporting sabem que eu os defendo até à morte, mas depois existem certos momentos onde já fizemos uma alteração e queremos ir para a frente, olhamos para todas as peças e temos de ser muito frios na abordagem, ter coragem. É esse o meu papel, ver o que é melhor para a equipa. E o Esgaio sabe, eu já o provei, quando é preciso, eu dou a vida por eles. Quando a equipa precisa de sacrifícios, e sei que é um sacrifício muito grande para o Esgaio", eclareceu o técnico, aproveitando para pedir desculpa ao jogador.