Arsenal pressiona? Rúben Amorim exige aos leões "foco" no Estoril Praia

O treinador Rúben Amorim exigiu este domingo aos jogadores do Sporting foco no encontro com o Estoril Praia e advertiu que quem não estiver bem nos próximos encontros da I Liga de futebol não jogará com o Arsenal.

"Se não estiverem bem no jogo com o Estoril [Praia], não jogarão com o Portimonense. Não jogando com o Portimonense... Poderão sempre haver alterações, porque nem todos saem [da equipa] porque jogam mal, mas não terão quaisquer hipóteses de jogar com o Arsenal", atirou o técnico em conferência de imprensa, em Alcochete.

Rúben Amorim até tinha começado por recusar comentar o sorteio da Liga Europa, que colocou o líder da Liga inglesa no caminho dos 'leões', frisando que não quer "ninguém a pensar nisso" porque "o foco é neste jogo e apenas neste jogo".

Mas, acabou, depois, por admitir que "é preciso fazer uma grande ginástica para dar vantagem ao Sporting" na eliminatória, sem deixar de manter as atenções na partida de segunda-feira.

"Entramos em todos os jogos para vencer, mas é difícil arranjar um ângulo onde o Sporting tenha vantagem sobre o Arsenal. [Mas] isso, agora, não é o foco. O grande objetivo é chegar ao jogo do Arsenal com mais duas vitórias. Ganhando esses dois jogos, vamos bem para o jogo do Arsenal", reforçou.

Depois, confrontado com palavras de Pep Guardiola, que recentemente considerou Rúben Amorim como "um dos melhores treinadores" da atualidade, admitiu que "é sempre bom ouvir" elogios, mas recordou que "na semana passada" viu "lenços brancos" dos adeptos do Sporting e recusou que as afirmações do treinador do Manchester City e uma boa prestação com o Arsenal possam abrir-lhe as portas da Premier League.

"Eu não quero abrir as portas a Inglaterra. Já tive alguns contactos e, sempre disse, estou muito feliz aqui, não ando à procura de nada. O que eu quero é melhorar a minha relação com o Sporting e com os adeptos do Sporting e não abrir outras portas", assegurou.

Voltando ao encontro com o Estoril, o treinador do Sporting admitiu que o "número maior de jogos que tem feito" revela que a equipa precisa "bastante" de Ugarte, que vai cumprir um jogo de suspensão, mas assegurou que a ausência do médio "não altera muito" a sua forma de jogar.

"Vai ter de entrar lá um jogador, que pode ser o Mateo [Tanlongo], que ainda não tem grande experiência, mas é um jogador inteligente. Podemos meter lá outro como o Morita, que pode jogar naquela posição e muda as características, mas também temos um jogador com maior capacidade na construção. Vamos ver. Não vou entregar o 'jogo' agora", comentou.

A fechar, o antigo jogador internacional português admitiu ainda que espera que o novo selecionador de Portugal, Roberto Martínez, volte a convocar jogadores do Sporting, e lembrou que se o espanhol optar por uma estratégia de três defesas, isso "poderá ajudar o [Gonçalo] Inácio]" a ser chamado.

"Espero que tenham uma oportunidade de ir à seleção, porque são jogadores de seleção, mas sei que há muito por onde escolher", resumiu Amorim.

O Sporting recebe o Estoril Praia na segunda-feira, em partida da 22.ª jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 19:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Manuel Mota (AF Braga).

Antes de receber o Arsenal, em 09 de março, nos oitavos de final da Liga Europa, a equipa de Rúben Amorim é anfitriã dos 'canarinhos' e visita o Portimonense, para o campeonato, onde segue em quarto lugar, a oito pontos do Sporting de Braga, a 10 do FC Porto e a 18 do Benfica, que tem mais um jogo.