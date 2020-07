Rúben Amorim felicita "os miúdos" pelo jogo "equilibrado" face ao FC Porto

© EPA

Por Carolina Rico 16 Julho, 2020 • 00:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rúben Amorim considera 2-0 um resultado "manifestamente exagerado para o equilíbrio do jogo" entre o FC Porto e o Sporting, que terminou com a vitória dos dragões.

"Acho que os miúdos - estou sempre a repetir esta palavra mas é o que eles são - se adaptaram muito bem ao jogo. Uns jogaram bem, outros não tão bem, mas fico com boas sensações do jogo", destacou o treinador leonino em conferência de imprensa.

"Sinceramente gostei como eles entraram no jogo e equilibraram o jogo contra uma equipa que só precisava de um ponto."

"Tentámos ir para cima do FC Porto e até conseguimos, mas faltou-nos sempre qualquer coisa para criar mais perigo", lamentou.

O Sporting somou esta quarta-feira a 16.ª derrota da época, novo máximo histórico, em 32 jogos, numa temporada 2019/20 em que também perdeu três vezes na Liga Europa, duas na Taça da Liga, uma na Taça de Portugal e uma na Supertaça.

Apesar de no estádio as bancadas estarem vazias devido à pandemia de Covid-19, nas ruas os adeptos portistas celebraram com fogo-de-artifício e multidões em êxtase, sem distanciamento social.

Questionado sobre se a ausência de adeptos nas bancadas faz uma grande diferença na moral dos jogadores, Rúben Amorim não tem dúvidas: "o público empurrar muito as equipas, nestes momentos decisivos, dá muita força".