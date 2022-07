Rúben Amorim "fintou" o tema Ronaldo

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 25 Julho, 2022 • 07:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rúben Amorim, depois do jogo com o Sevilha, para o Troféu Cinco Violinos, "fintou" o tema Ronaldo: "Já soube disso. Não leio, nem vejo nada. Para mim a realidade é outra, é manter os meus jogadores. Fico feliz que o Matheus Nunes ainda cá esteja, rejeita ofertas que lhe mudavam a vida para ficar cá. Estou muito feliz com o meu plantel, os meus jogadores são sempre os melhores do mundo", afirmou Rúben Amorim à SportTV.

"Cristiano? Fico feliz porque o Matheus Nunes ainda está cá."@Sporting_CP #sporttvportugal #Troféu5Violinos #sportingcp #sporting #scp #RubenAmorim pic.twitter.com/45MmCPdFrJ - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 24, 2022

Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com o Manchester United, mas ainda não começou a treinar com o plantel inglês, agora liderado pelo treinador Erik Ten Hag.

O internacional português tem treinado em Lisboa, ainda longe dos colegas de balneário do United, e tem sido associado ao Atlético de Madrid, Chelsea, mas também ao Sporting.

Os leões deixaram este domingo escapar o troféu Cinco Violinos para o Sevilha, num jogo que só foi decidido nas grandes penalidades depois de um empate no tempo regulamentar (1-1).