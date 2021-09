Rúben Amorim garante equipa preparada para reagir no Estoril à derrota com Ajax

Rúben Amorim, treinador do Sporting © Pedro Rocha / Global Imagens

O treinador do Sporting admitiu este sábado que a goleada sofrida com o Ajax abalou o balneário leonino, mas garantiu que a equipa está preparada para reagir no domingo, frente ao Estoril Praia, na I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro da sexta jornada, Rúben Amorim reconheceu que a derrota por 5-1 na Liga dos Campeões "foi uma pancada muito forte", mas frisou que não há "nada melhor do que um jogo" para voltar aos triunfos e levantar a moral da equipa.

"Quando há estas derrotas, é normal que se sinta um pouco no ambiente. Mas nada melhor do que um jogo e o foco desta semana foi muito no que temos de fazer", assumiu o treinador dos leões.

Segundo Amorim, nestes momentos, de nada adianta "estar com todas as psicologias e teorias junto da equipa", uma vez que "o melhor é passo a passo, durante o treino" mostrar aos jogadores como "pressionar, trabalhar a bola e sair em construção".

"A preparação, nos poucos dias que tivemos, foi muito naquilo que temos de fazer, porque isso é que dá segurança aos jogadores. Mais do que estarmos com grandes conversas com eles, é mostrar que somos uma excelente equipa e porque é que o somos. Foi esse o foco. Vamos estar preparados e, depois de a bola começar a rolar, tudo se esquece", concluiu.

Para o técnico, o importante é que os jogadores "sintam confiança no processo" e, nesse sentido, as indicações que recolheu foram positivas.

"Em vez de estarmos aqui a tentar perceber o momento psicológico em que eles estão, nós damos as armas para estarem preparados para o que vai acontecer no jogo e este vai ditar coisas para as quais eles vão estar preparados. A seguir ao apito do árbitro, tudo se esquece. Nada melhor do que um jogo para dar a volta por cima a estes momentos", insistiu.

E numa semana em que, devido ao encontro da Liga dos Campeões, teve menos tempo para preparar o encontro com o próximo adversário, Rúben Amorim revelou que usou o encontro com o Famalicão, da quarta jornada da I Liga, para preparar o desfio com os 'canarinhos', uma vez que "o Estoril [Praia], às vezes, também defende com cinco" unidades, mas demonstrou também estar atento aos detalhes.

"É uma equipa que não tem nada a perder, está a fazer um excelente campeonato e vai jogar sem responsabilidades. Tem processos bem assimilados e um bom treinador. Mas nós também os conhecemos e vamos dar resposta a tudo o que acontecer. Pode estar vento e temos de ter atenção a isso nas bolas paradas. Todos os pormenores vão contar. Portanto, espero um jogo muito difícil, mas também sei que estaremos preparados", assumiu o técnico dos 'leões'.

O Sporting visita o Estoril Praia no domingo, às 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, em partida da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Tiago Martins, com o apoio de Bruno Esteves no videoárbitro.

A equipa de Rúben Amorim procura voltar aos resultados positivos, depois de três encontros consecutivos sem vencer, nos quais somou empates com o Famalicão (1-1), o FC Porto (1-1) e uma derrota, em casa, frente ao Ajax (5-1).