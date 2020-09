Rúben Amorim infetado com Covid-19. Dez elementos do Sporting com testes positivos

© José Coelho/EPA

Rúben Amorim testou positivo à Covid-19, apurou a TSF. O treinador do Sporting junta-se ao lote de infetados, que conta ainda com mais um atleta, e não estará no jogo de sábado frente ao Gil Vicente.

A equipa de Alvalade está com oito jogadores e dois elementos do staff com Covid-19. Rúben Amorim está assintomático, tal como os restantes jogadores do plantel. Os infetados estão obrigados a uma quarentena de 14 dias.

Além do jogo com o Gil Vicente, o técnico dos leões falha, pelo menos, o encontro decisivo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa e a segunda jornada na Mata Real frente ao Paços de Ferreira.

No domingo, o jogo do Sporting frente ao Nápoles, a contar para o Troféu Cinco Violinos, foi cancelado. O clube comunicou que a partida não se realizou "por indicação da Direção-Geral da Saúde por não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo".

A comitiva leonina viajou para o Algarve, onde está a estagiar antes do início da temporada. O Sporting tem encontro marcado com o Gil Vicente no sábado às 18h30, em Alvalade.

Notícia atualizada às 15h59